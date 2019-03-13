Росстат может пересмотреть методику расчета реальных доходов россиян

Росстат должен рассмотреть идею изменения методики расчета реальных доходов населения. Об этом «Ведомостям» сообщил министр экономического развития Максим Орешкин, отметив, что обсуждение будет максимально публичным.

Сейчас статистика реальных доходов населения остается проблемой для правительства и загадкой для экономистов. По данным Росстата, доходы россиян падали пять лет подряд — с 2014 по 2018 год и до сих пор остаются ниже уровня докризисного 2013 года. Их динамика давно разошлась и с реальными зарплатами, и с оборотом розничной торговли, растущим с мая 2017 года. Даже электоральный цикл 2018 года, когда реальные зарплаты выросли на 6,8%, не изменил ситуацию, отмечает газета.

В декабре 2018 года первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов заявлял, что расчет реальных доходов «непрозрачный», качество его «ужасное» и методику нужно усовершенствовать.

Действующая методика сталкивается со сложностями в учете некоторых компонентов сбережений и расходов, «в результате динамика реальных располагаемых доходов населения несколько занижается», писали аналитики ЦБ год назад. Это частично объясняет растущее расхождение между изменением реальных зарплат и доходов, указывали они.