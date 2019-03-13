Владелец холдинга «Царьград» может войти в руководство «Справедливой России»

Возглавляющий холдинг «Царьград» бизнесмен Константин Малофеев вступил в «Справедливую Россию» и может стать ее зампредом. 21 апреля пройдет внеплановый съезд партии, на котором могут внести поправки в устав, упрощающие объединение «с патриотическими партиями», пишет «КоммерсантЪ». Малофеева могут избрать зампредом новой структуры, ее лидером останется Сергей Миронов.

«Справедливая Россия» также может объединиться с партией «Родина», а ее лидера депутата Госдумы Алексея Журавлева могут назначить на руководящую должность в новой партии. В «Справедливой России» отмечают, что она может быть переименована, к примеру, в «Справедливую Родину». Часть партийцев опасается, что «Справедливая Россия» изменит не только название, но и идеологию, отмечает «Ъ».

Константина Малофеева приняли в партию 12 марта. Бизнесмен объяснил свое решение тем, что ему «всегда были близки идеи справедливости». Он стал широко известен во время конфликта в Донбассе: МВД Украины в июле 2014 года возбудило уголовное дело в отношении российского предпринимателя по подозрению в создании вооруженных формирований. Теперь он может стать одним из главных спонсоров «Справедливой России».