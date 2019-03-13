Сергей Шаров-Делоне о 300 тысячах и героях социалистического труда

(Краткое резюме дискуссии под постом Anton Litvin о митинге в защиту свободного интернета)

В комментариях к посту А.Литвина Юрий Самодуров высказал предложение к организаторам согласованных митингов: в случае цензуры плакатов со стороны полиции не начинать митинга или шествия, покуда изъятые плакаты не будут возвращены.

Идея, конечно, красивая... только вот Ю.Самодуров не был заявителем и организатором подобных акций в последние годы. А то бы знал, что мы это уже проходили. Когда перед одним из «Маршей мира» в 2014 г. полиция стала изымать плакаты и баннеры, мы с Александром Рыклиным именно так и заявили: что колонна никуда с места не сдвинется, пока плакаты и баннеры возвращены не будут. На это полицейский полковник ответил нам совершенно спокойно: «Да стойте! Через полчаса половина разойдется, а вторую я за 5 минут разгоню. Потому что за вами тридцать тысяч человек. Вот когда будет триста тысяч — я первый буду на вашей стороне».

Я это не из серии «бойцы вспоминали минувшие дни» - я к тому, что триста тысяч на марш или митинг, требующий согласования, не выйдут НИКОГДА.

А когда они будут готовы выйти — никому и в голову не придет этот митинг или марш согласовывать.

Вы скажете: «Никогда»?

При незабвенном Леониде Ильиче был замечательный анекдот о том, что Леонид Ильич присвоил государю императору Николаю Второму звание Героя Социалистического труда (посмертно) «за неустанную работу и решающий вклад в дело формирования революционной ситуации в России». Нынешние наши власти делают то же с неменьшим рвением и с неменьшим успехом, чем государь император.

Так что до трехсот тысяч, вышедших на площадь, я еще доживу. А то и поучаствую. Чего и вам желаю.

А до того — сучение ногами в пустоте.