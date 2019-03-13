Сергей Шаров-Делоне о 300 тысячах и героях социалистического труда

(Краткое резюме дискуссии под постом Anton Litvin о митинге в защиту свободного интернета)
В комментариях к посту А.Литвина Юрий Самодуров высказал предложение к организаторам согласованных митингов: в случае цензуры плакатов со стороны полиции не начинать митинга или шествия, покуда изъятые плакаты не будут возвращены.
Я это не из серии «бойцы вспоминали минувшие дни» - я к тому, что триста тысяч на марш или митинг, требующий согласования, не выйдут НИКОГДА.
А когда они будут готовы выйти — никому и в голову не придет этот митинг или марш согласовывать.
Вы скажете: «Никогда»?
При незабвенном Леониде Ильиче был замечательный анекдот о том, что Леонид Ильич присвоил государю императору Николаю Второму звание Героя Социалистического труда (посмертно) «за неустанную работу и решающий вклад в дело формирования революционной ситуации в России». Нынешние наши власти делают то же с неменьшим рвением и с неменьшим успехом, чем государь император.
Так что до трехсот тысяч, вышедших на площадь, я еще доживу. А то и поучаствую. Чего и вам желаю.
А до того — сучение ногами в пустоте.Источник