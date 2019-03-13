Екатерина Шульман против пакета Клишаса

Ниже мое выступление против пакета Клишаса в Совете Федерации в изложении Interfax. (Also, впервые в верхней палате: новое обидное слово «окказиональный»!)
«Совет при президенте РФ по правам человека будет вести мониторинг реализации законов о фейках и неуважительном отношении к власти, которые, по мнению экспертов, открывают возможности для политических репрессий и произвола на местах, сообщила член совета Екатерина Шульман.
Она напомнила, что СПЧ призывает Совет Федерации отклонить данные законы и отправить на доработку согласительной комиссии.
По мнению членов совета, «положения этих законов неправомерно ограничивают свободу слова, дают возможность для произвола конечного правоприменителя», поскольку формулировки в законах являются неопределенными и туманными, отметила Шульман.
По ее словам, как считает СПЧ, данные инициативы являются избыточными, неопределенными с правовой точки зрения, нарушают права граждан и вызывают их раздражение, нарушают права медиа и ставят в невыгодное положение сетевые ресурсы и площадки российского происхождения.
Суммы штрафов за нарушение требований закона о фейковых новостях разорительны для медиа, непонятны и не объяснены, добавила Шульман.
«Это случаи окказионального законотворчества — реакция законодателей на какие-то неприятные новости, которые они увидели в интернете», — отметила член СПЧ».Источник