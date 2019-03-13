Бывшего казначея Ватикана приговорили к 6 годам тюрьмы за сексуальное насилие над детьми

Кардинал Джордж Пелл получил 6 лет тюрьмы за сексуальное насилие над двумя мальчиками в Австралии. Бывший казначей Ватикана стал самым высокопоставленным представителем католической церкви, признанным виновным в сексуальных преступлениях против детей, сообщает BBC.

77-летний кардинал не признает себя виновным, он подал апелляцию, которая будет рассмотрена 5 июня. Вынося приговор Пеллу, судья сказал, что священнослужитель совершил «насильственное сексуальное нападение на двух жертв».

В декабре присяжные единогласно осудили Пелла по одному обвинению в сексуальном насилии над ребенком младше 16 лет и по четырем пунктам обвинения в совершении непристойных действий в отношении другого ребенка. Прокурор сказал, что Пелл издевался над мальчиками после мессы в соборе Святого Патрика в 1996 году, когда он был архиепископом Мельбурна. Судья сказал, что учитывал возраст и здоровье Пелла при определении срока его тюремного заключения. Каждое из пяти обвинений тянуло на максимальный срок в 10 лет. Пелл будет иметь право на условно-досрочное освобождение через три года и восемь месяцев.

До 1970-х годов сексуальное насилие над детьми редко обсуждалось на публике, и только в 1980-х годах в США и Канаде были выявлены первые случаи домогательств со стороны священников. В последующие десятилетия в мире появились доказательства сексуальных преступлений со стороны священников. В Австралии выяснилось, что 7% католических священников жестоко обращались с детьми, отмечает BBC.

Папа Франциск учредил комитет по борьбе с сексуальными надругательствами. Он сказал на саммите, прошедшем в прошлом месяце, что священники, виновные в жестоком обращении, это «орудие сатаны». Критики Франциска говорят, что он может сделать больше для борьбы с педофилами и теми, кто скрывает такие злоупотребления.