Путин планирует отметить присоединение Крыма на полуострове

Президент России Владимир Путин планирует посетить ​Крым в годовщину его присоединения. Об этом РБК рассказали три близких к администрации президента источника.

Если поездка состоится, то она будет носить подчеркнуто деловой и рабочий характер, связанный с обсуждением перспектив и программ развития полуострова, считает председатель совета директоров Института социально-экономических и политических исследований Дмитрий Бадовский. «Сегодня для общественного мнения нахождение Крыма в составе России — скорее безусловная данность, нормальное положение вещей. Поэтому задача не в том, чтобы придавать пятилетию в общественном мнении некую сверхэмоциональность, а напротив, подчеркнуть значимость возвращения Крыма через то, что это естественно, исторически обосновано, справедливо, результат демократического выбора крымчан и севастопольцев. И не только вспоминать то, что было, но и обсуждать общее будущее России и Крыма, «повседневность» проектов развития», — говорит он.18 марта 2014 года в Кремле был подписан договор о вхождении в состав России Республики Крым и Севастополя. В этом году в регионе праздничные мероприятия пройдут с 15 по 18 марта.