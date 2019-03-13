Навальный вновь проведет съезд партии «Россия будущего»

Алексей Навальный 28 марта вновь проведет съезд своей партии «Россия будущего» и попытается зарегистрировать ее. Съезд будет совмещен со «Штабиконом» — съездом участников штабов политика. Об этом «Ведомостям» сообщил соратник Навального Леонид Волков.

«С вероятностью 99% мы опять получим отказ [в регистрации партии] по беспределу, но мы считаем важным продолжать эти попытки. Это правильно и с моральной точки зрения, и с практической — для будущих процессов в Европейском суде по правам человека», — отметил Волков.

«России будущего» Минюст уже дважды отказывал в регистрации. До этого Навальному так и не удалось зарегистрировать Партию прогресса.

Очередная попытка Навального провести съезд партии — это «способ снять претензии к себе со стороны оппозиции», считает политолог Александр Пожалов: «Только что Дмитрий Гудков провел съезд «Гражданской инициативы», чтобы выполнить требования Минюста по регистрации названия «Партия перемен». «Открытая Россия» объявила о планах официальной регистрации в качестве общероссийского движения. Навального же регулярно критикуют за то, что он не стремится участвовать в системных формах политической борьбы и не дает своим сторонникам возможностей для легального участия в выборах». Новая попытка зарегистрировать партию должна показать, что Навальный тоже стремится к системным формам политической борьбы, считает Пожалов.