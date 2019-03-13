После вспышки дизентерии контроль за поставками продуктов в госучреждения могут ужесточить

Вице-премьер Алексей Гордеев дал поручение проработать вопрос по установлению контроля за качеством продуктов, которые поставляются для больниц, школ, детсадов и других учреждений. Документ направлен главам Минсельхоза, Минфина, Федеральной антимонопольной службы, Роспотребнадзора и АНО «Роскачество», пишет «КоммерсантЪ». Вопрос касается не только поставок продуктов, но и оказания услуг общественного питания в подобных госучреждениях, следует из поручения.

Тема качества продуктов актуализировалась в декабре 2018 года, когда стало известно о массовой вспышке дизентерии в московских детских садах. По данным Роспотребнадзора, в семи учреждениях было выявлено 127 случаев кишечной инфекции, в том числе 57 случаев дизентерии.

Представитель Роскачества сообщила «Ъ», что в сфере поставок продуктов питания «очевиден ряд системных проблем». Так, лабораторные исследования партий зачастую ограничиваются проверкой документов, а безопасность и качество товаров не проверяется. В Роскачестве предлагают законодательно обязать заказчиков отправлять продукцию на испытания в аккредитованные лаборатории. Также там планируют предложить правительству обязать поставщика представлять результаты производственного контроля, а заказчику дать право организовывать исследования продуктов в аккредитованных испытательных лабораториях.

Собеседник газеты в пищевой компании утверждает, что крупные поставщики продуктов в госучреждения сами проходят все необходимые исследования в аккредитованных лабораториях, на что тратят более $10 млн в год: «Сейчас же фактически предлагается проходить дополнительные, излишние проверки». По его подсчетам, расходы на исследование одной категории товара могут достигать 20–30 млн руб. в год. В результате средние и небольшие поставщики рискуют не справиться с ростом издержек и будут вынуждены отказаться от участия в контрактах, предупреждает он.