Парламент Британии отклонил соглашение Мэй о выходе из ЕС

Британский парламент не поддержал новый вариант соглашения по выходу страны из Евросоюза, который предложила премьер-министр Тереза Мэй. За документ проголосовали 242 депутата, против — 391.

Теперь, как и обещала Мэй, на завтрашнее голосование будет вынесен вопрос о выходе из ЕС без соглашения. Против этого варианта выступает большинство депутатов, отмечает Русская служба «Би-би-си». Вероятнее всего, после того как будет отвергнут и этот сценарий, в четверг депутаты будут голосовать за третий путь — отсрочку Brexit, который изначально был запланирован на 29 марта.

Это уже второе голосование по соглашению. В середине января разрыв составил 230 голосов. После этого парламент предписал Терезе Мэй провести в Брюсселе новые переговоры о соглашении по выходу Британии из ЕС.