S7 приостанавливает полеты Boeing-737 Max

Авиакомпания S7 Airlines приостановит полеты на Boeing-737 Max с 13 марта до получения более подробной информации о причинах катастрофы самолета Ethiopian Airlines.

Это решение не повлияет на регулярность рейсов: полеты будут осуществляться в штатном режиме, отметил в S7, передает «Интерфакс». Парк S7 Airlines состоит из 96 воздушных судов, из них два лайнера - Boeing-737 Max. S7 Airlines является единственным в России эксплуатантом этого воздушного судна.