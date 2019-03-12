S7 приостанавливает полеты Boeing-737 Max

Авиакомпания S7 Airlines приостановит полеты на Boeing-737 Max с 13 марта до получения более подробной информации о причинах катастрофы самолета Ethiopian Airlines.
Это решение не повлияет на регулярность рейсов: полеты будут осуществляться в штатном режиме, отметил в S7, передает «Интерфакс». Парк S7 Airlines состоит из 96 воздушных судов, из них два лайнера - Boeing-737 Max. S7 Airlines является единственным в России эксплуатантом этого воздушного судна.
Ранее от использования Boeing-737 Max отказались Австралия, Сингапур, Китай, Малайзия, Индонезия, Вьетнам, Оман, Турция. США потребовали от Boeing обновить программное обеспечение. Запрет на полеты для самолетов этого типа ввело
Агентство по авиационной безопасности Европейского союза.
Самолет
Boeing-737 MAX 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, выполнявший рейс из
Аддис-Абебы в Найроби, потерпел крушение 10 марта. В конце октября
2018 года Boeing-737 MAX 8 индонезийской компании Lion Air упал в Яванское море
вскоре после вылета из аэропорта Джакарты.