В Чечне прокомментировали слова спикера местного парламента о «кровной мести»

«Председатель парламента Чеченской республики не объявлял кровной мести Тумсо Абдурахманову. Он сказал, что призовет к ответу за клеветнические высказывания в адрес первого президента Чеченской республики, Героя России Ахмат-Хаджи Кадырова. В данном случае переводчик умышленно исказил слова Магомеда Даудова, сказанные на чеченском языке», — заявил пресс-секретарь главы Чеченской республики Альви Каримов, передает «Интерфакс».

По словам Каримова, согласно традициям, кровную месть могут объявить только за убийство. «Спикер парламента Чеченской республики совершенно справедливо и обоснованно говорит, что за клевету придется отвечать. Это мировая практика, когда от человека требуют ответа за клеветнические высказывания, задевающие честь и достоинство», — добавил Каримов.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на просьбу прокомментировать слова главы чеченского парламента о кровной мести ответил: «Мне не известно об этом заявлении, поэтому я, наверное, не возьмусь его комментировать. В целом, вы знаете, что в правовом поле такого понятия, как традиция кровной мести, нет, и вряд ли это может укладываться в правовое поле. Все-таки мы живем в правовом государстве».

О том, что Даудов объявил именно кровную месть блогеру Абдурахманову, сообщали Русская служба «Би-би-си», «Кавказский узел» и «Кавказ.Реалии».

Абдурахманов назвал первого президента Чечни, отца нынешнего руководителя республики Рамзана Кадырова предателем чеченского народа. Он сказал, что презирает память о нем и все, что с ним связано. Спикера чеченского парламента возмутили эти слова, и он в прямом эфире в Instagram объявил блогеру кровную месть.