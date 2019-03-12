Европарламент больше не считает Россию стратегическим партнером

В Европарламенте приняли резолюцию, где говорится, что подписанное в 1994 году Соглашение о партнерстве и сотрудничестве (СПС) с Россией нуждается в пересмотре. Европейские парламентарии призывают ЕС «к критической и всеобъемлющей переоценке своих отношений с Российской Федерацией», пишет «Интерфакс».

Они считают, что и внутренняя, и внешняя политика российского государства противоречат целям и базовым ценностям ЕС. Главное неприятие европейских парламентариев вызывают «действия России в отношении Украины начиная с 2014 года».