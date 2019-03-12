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В Набережных Челнах арестовали второго активиста за установку «могилы Путина»

12.03.2019

Городской суд Набережных Челнов арестовал еще одного активиста, 32-летнего Николая Переседова, за акцию с «могилой Путина». Суд назначил ему административный арест сроком на шесть суток. Об этом «Idel.Реалии» узнали в пресс-службе суда.

Переседова признали нарушившим статью КоАП «Организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке соответствующего уведомления».

10 марта неизвестные около здания следственного отдела регионального управления СКР в Набережных Челнах разместили «могилу» президента России Владимира Путина — металлическую оградку и «надгробный памятник» с изображением главы государства и датами: 1952–2019.

«Путин похоронил свободный интернет — жители Набережных Челнов похоронили Путина»,— объяснили свою акции организаторы.

Ранее городской суд Набережных Челнов за эту акцию арестовал на 28 суток другого активиста — Карима Ямадаева.

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