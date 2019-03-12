В Набережных Челнах арестовали второго активиста за установку «могилы Путина»

Городской суд Набережных Челнов арестовал еще одного активиста, 32-летнего Николая Переседова, за акцию с «могилой Путина». Суд назначил ему административный арест сроком на шесть суток. Об этом «Idel.Реалии» узнали в пресс-службе суда.

Переседова признали нарушившим статью КоАП «Организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке соответствующего уведомления».