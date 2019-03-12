«Роснефть» ответила на обвинения госсекретаря США Майка Помпео

Госсекретарь США Майк Помпео обвинил компанию «Роснефть» в покупке сырой нефти у венесуэльской госкомпании PDVSA. Он заявил, что эта компания «является личным банкоматом режима президента Венесуэлы Николаса Мадуро, российских олигархов и клептократов», сообщило ТАСС.

В «Роснефти» ответили, что «крайне удивлены» заявлением Помпео. В компании заверили, что не занимаются политикой, а осуществляют коммерческую деятельность исключительно в интересах своих акционеров. Про Венесуэлу в заявлении говорится, что компания занимается в этой стране нефтяным бизнесом в соответствии с контрактами, «заключенными задолго до введения США санкций».

В «Роснефти» заявили, что действия США по отношению к Венесуэле ведут к ограничениям поставок нефти в Китай и Индию из Ирана и Венесуэлы. Все это направлено на создание преференций компаниям, связанным с администрацией США, говорят в «Роснефти». В компании также заверили, что в случае выявления ущерба от заявлений официальных лиц США намерены обратиться за защитой своих прав в соответствии с нормами международного права.