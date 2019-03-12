За установку «могилы Путина» активиста арестовали на 28 суток

Активиста Карима Ямадаева, которого обвинили в установке у входа в здание Следственного комитета в Набережных Челнах «могилы Путина», арестовали на 28 суток. На него составили протокол о повторном нарушении порядка проведения публичной акции, сообщает «МБХ медиа» со ссылкой на правозащитника Рузиля Мингалимова.

«Арест на 28 суток с момента задержания, задержали его 11 числа. Будет отбывать в СИЗО Набережных Челнов», — сообщил Мингалимов.

Памятник с надгробием Владимира Путина установили у здания СК 10 марта. На черном каменном памятнике была размещена фотография президента и надпись: «1952−2019».