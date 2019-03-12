Аналитики CSIS рассказали о возросшем влиянии Москвы в некоторых странах Европы

В исследовании, проведенном аналитиками вашингтонского Центра стратегических и международных исследований (CSIS), а также болгарского Центра изучения демократии говорится, что Россия наращивает свое влияние в Европе. Авторы доклада «Стратегия Кремля-2» указывают, что инвестиции российских компаний в Австрии, Италии и Нидерландах выросли с €13,2 млрд в 2007-м до €96 млрд в 2017 году, передает РБК.

Так, газовая компания OMV из Австрии давно сотрудничает с «Газпромом». По мнению аналитиков, из-за этого австрийские политики активно поддерживают проект «Северный поток-2». В Нидерландах российские активы составили 13% от ВВП страны. При этом авторы доклада пишут, что зачастую россияне открывают там компании, чтобы уйти от налогов.

«Недооцененным элементом влияния Москвы является выход европейских компаний на российский рынок», — утверждают эксперты, приводя в пример Pirelli, Fiat, Unilever, Raiffeisen. Инвестирующие в Россию фирмы нередко вынуждают правительства своих стран смягчать политику в отношении Москвы.

В Черногории большая часть местной недвижимости принадлежит гражданам России, что тоже сказывается на влиянии России в этой стране. В Чехии российский госбанк ВЭБ вложился в металлургический завод Pilsen Steel, а через чешские коммерческие банки россияне переправляют деньги в офшоры. В Румынии коррупция позволяет российским инвесторам участвовать в приватизации металлургического сектора.

Аналитики также заявляют, что экономическое влияние России и сомнительные финансовые операции служат «очевидной угрозой американской и трансатлантической безопасности». По их мнению, необходимо предпринять решительные шаги: четко отслеживать финансовые потоки, бороться с отмыванием денег и уходом от налогов, поддерживать санкционный режим, не допускать в обмен на инвестиции выдачу так называемых золотых виз.