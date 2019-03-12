В Кремле не опасаются бойкота Петербургского форума со стороны бизнеса США

Сообщения о возможном бойкоте американским бизнесом российских экономических форумов появляются регулярно, но до сих пор не подтверждались, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя публикацию Financial Times о том, что ряд предпринимателей из США могут бойкотировать Петербургский экономический форум из-за ареста основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви.

«Иногда главы компаний не могут приехать по тем или иным причинам. Иногда не хотят. В этом случае их место занимают главы других компаний, не менее заинтересованных в инвестициях. Это бизнес-климат. Это вопрос спроса и предложения. Ни то, ни другое не иссякает», — цитирует Пескова «Интерфакс».

По словам Пескова, в прошлом и позапрошлом годах Владимир Путин общался с американскими предпринимателями, тогда «в зале яблоку негде было упасть». Он подтвердил, что президент и в этом году примет участие в форуме.

Ранее газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что руководители крупных американских компаний не планируют приезжать в Петербург из-за ареста основателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви.