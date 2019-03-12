Председатель парламента Чечни объявил кровную месть видеоблогеру

Председатель парламента Чечни Магомед Даудов записал видеообращение к чеченскому блогеру Тумсо Абдурахманову, в котором объявил его своим врагом и пообещал вместе с братьями найти его. Даудова возмутили слова блогера о бывшем главе Чечни Ахмате Кадырове, сообщает Русская служба «Би-би-си».
Абдурахманов сейчас живет в Польше и ведет блог на YouTube. Он выложил видео своего разговора с общественным деятелем Максимом Шевченко. Блогер назвал первого президента Чечни, отца нынешнего руководителя республики Рамзана Кадырова, предателем чеченского народа. Абдурахманов сказал, что презирает память о нем и все, что с ним связано.