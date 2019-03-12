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ЦБ ограничит россиянам покупку криптоактивов

12.03.2019

Центробанк разрешит неквалифицированным инвесторам покупать цифровые финансовые активы в пределах определенной суммы в расчете на год. Как пишет РБК, об этом говорится в проекте указания ЦБ к законопроекту о цифровых финансовых активах. Документ регулятор направил для обсуждения в Госдуму.

Под цифровыми финансовыми активами понимаются любые оформленные через блокчейн права (токены), в том числе на ценные бумаги, имущество, недвижимость, доли в компаниях, а также денежные требования.

Конкретный порог в деньгах для цифровых активов Центробанк определит отдельно. Вероятно, он будет соответствовать предельной годовой сумме, которую неквалифицированные инвесторы могут вкладывать в соответствии с законопроектом о краудфандинге, принятом в первом чтении. То есть речь может идти о 600 тыс. руб. вложений.

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