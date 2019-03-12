ЦБ ограничит россиянам покупку криптоактивов

Под цифровыми финансовыми активами понимаются любые оформленные через блокчейн права (токены), в том числе на ценные бумаги, имущество, недвижимость, доли в компаниях, а также денежные требования.
Конкретный порог в деньгах для цифровых активов Центробанк определит отдельно. Вероятно, он будет соответствовать предельной годовой сумме, которую неквалифицированные инвесторы могут вкладывать в соответствии с законопроектом о краудфандинге, принятом в первом чтении. То есть речь может идти о 600 тыс. руб. вложений.