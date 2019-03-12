Москва вошла в тройку лидеров городов с наибольшим количеством долларовых миллиардеров

Москва заняла третье место в рейтинге журнала Forbes по числу проживающих миллиардеров — в городе живет 71 человек, чье состояние превышает $1 млрд, их совокупное состояние — $336,5 млрд. Самым богатым жителем города стал основатель ПАО «Новатэк» Леонид Михельсон. Он же возглавляет список богатейших россиян с состоянием в $24 млрд.

Первое место в рейтинге Forbes занял Нью-Йорк (84 миллиардера, совокупное состояние $469,7 млрд). Второе место досталось Гонконгу (79 миллиардеров, $355,5 млрд).

Самым богатым жителем Лондона, который занял пятое место рейтинга, стал основатель «Альфа-групп» Михаил Фридман. Его состояние оценивается в $15 млрд. Вообще в столице Британии живет 55 миллиардеров, их совокупное состояние оценивается в $226 млрд. До этого несколько лет подряд самым богатым жителем британской столицы называли выходца из СССР, владельца Access Industries Леонарда Блаватника. Теперь он живет в Нью-Йорке.