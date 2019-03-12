СК наделяют экспертными полномочиями

Президент Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, после принятия которого Следственный комитет сможет самостоятельно проводить судебные экспертизы. Речь идет о лингвистических, баллистических, медико-криминалистических, молекулярно-генетических и компьютерно-технических экспертизах, пишет «Медиазона». В ведомство включат экспертно-криминалистические подразделения.

В октябре 2018 года в СК был создан собственный криминалистический центр, который должен заниматься в том числе экспертным обеспечением расследований. Тогда ведомство отчитывалось более чем о 23 тыс. экспертиз и исследований, которые уже провели его сотрудники в 2018 году. Тогда же СК сообщил о создании отдела судебно-медицинских исследований, который должен проводить экспертизы по делам о врачебных ошибках.