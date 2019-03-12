Александр Морозов: В годы реакции надо относиться к людям хорошо

Сейчас многие самые разные люди: активисты, эмигранты, деполитизированные московские интеллигенты, — чувствуют, что все, что связано со словом «оппозиция», проваливается под ногами, как гнилые деревянные мостки, и на этой почве люди начинают писать всякую ерунду, невольно включаясь в хор той небольшой поганой среды, которая годами ни о чем не пишет, кроме как едко скорбит о неправильности «оппозиции».

Не надо ничего этого. В годы реакции надо жить себе, относиться к людям хорошо. Не надо, как Баронова, говорить, что в регионах оппозиционеры — сумасшедшие. И не надо возлагать ответственность на все общество, а тем более на весь «народ» (воображаемый). Надо воздерживаться от суждений, которые капсулируют тебя самого. Человек с историческим сознанием хорошо понимает, что если передвижников сменяют импрессионисты, то нет смысла громко кричать, что передвижники должны писать больше картин, чаще делать выставки и активней их «передвигать». Ничего не изменится от этих криков.