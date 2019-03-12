Прекращено уголовное дело в отношении экс-гендиректора «Силовых машин»

Уголовное дело в отношении бывшего генерального директора ПАО «Силовые машины» Романа Филиппова прекращено Санкт-Петербургским городским судом. Филиппова ФСБ обвиняла в разглашении государственной тайны, ему грозило до четырех лет лишения свободы, сейчас он заплатит судебный штраф в 150 тыс. руб. В соответствии с законом, Филиппов не судим и может работать, в том числе в госструктурах, пишет «КоммерсантЪ».
Адвокат Леонид Сайкин рассказал, что его подзащитный не признал вину в предъявленном обвинении. Прекращение уголовного преследования Филиппова по российскому законодательству означает, что его виновность не была доказана в предусмотренном законом порядке и установлена вступившим в законную силу приговором суда. Прекратив преследование в отношении господина Филиппова, суд отменил и подписку о невыезде, под которой он находился.Итог уголовного дела Романа Филиппова горсуд Санкт-Петербурга рассмотрел за пару заседаний, сообщает интернет-издание Znak.com. Совет директоров «Силовых машин» в июле 2017 года досрочно уволил гендиректора машиностроительной компании Романа Филиппова и избрал на его место нового руководителя. Компанию Филиппов покинул «по соглашению сторон» через несколько дней после того, как он побывал на допросе в УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Суть претензий УФСБ не раскрывалась, но допрос происходил в разгар скандала, связанного с турбинами Siemens.