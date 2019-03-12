Прекращено уголовное дело в отношении экс-гендиректора «Силовых машин»

Уголовное дело в отношении бывшего генерального директора ПАО «Силовые машины» Романа Филиппова прекращено Санкт-Петербургским городским судом. Филиппова ФСБ обвиняла в разглашении государственной тайны, ему грозило до четырех лет лишения свободы, сейчас он заплатит судебный штраф в 150 тыс. руб. В соответствии с законом, Филиппов не судим и может работать, в том числе в госструктурах, пишет «КоммерсантЪ».

Адвокат Леонид Сайкин рассказал, что его подзащитный не признал вину в предъявленном обвинении. Прекращение уголовного преследования Филиппова по российскому законодательству означает, что его виновность не была доказана в предусмотренном законом порядке и установлена вступившим в законную силу приговором суда. Прекратив преследование в отношении господина Филиппова, суд отменил и подписку о невыезде, под которой он находился.