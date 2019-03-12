Максим Трудолюбов о деньгах НКО

На встрече Путина с Росфинмониторингом названа цифра 80 млрд иностранного финансирования для российских НКО. Видимо, рубли, видимо, в год.

Минюст в отчетах называет близкие цифры (70-80 млрд руб.) каждый год.

При этом в 2016 г. НКО, признанные Минюстом "иностранными агентами", получили из-за границы 804,3 млн руб. В 2017 г. «иноагенты» получили из-за рубежа 603,5 млн руб.

Т.е. денег «иноагенты» получают на порядки меньше, чем остальные. И все меньше. Число самих «иноагентов» снижается. Всего их побывало в реестре 171, сейчас 70 с чем-то.

Что это за 80 млрд? Это любые деньги на некоммерческие цели? Кто-то понимает?