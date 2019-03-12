Адвокат Илья Новиков о деле Оюба Титиева

18 марта Шалинский суд огласит приговор Оюбу Титиеву. Процесс длился восемь месяцев, было допрошено больше сотни свидетелей, две трети из них – со стороны обвинения, мы установили рекорд для одноэпизодного дела. Двое прокуроров суммарно выступали меньше 20 минут. Начали с того, что наркотики это плохо и ведут к росту преступности, включая терроризм, закончили тем, что потребовали посадить Оюба на 4 года. Единственное упоминание про шестьдесят их свидетелей: «виновность Титиева подтверждается также иными вещественными доказательствами и показаниями». Серьезно, это все. Ради этого мы все это время работали. Все свободны, кроме Оюба.

Дело все состоит из дырок, но самых скандальных две. Во-первых, нам сказали, что в день задержания Титиева 9 января 2018 года не работали видеокамеры не только в Курчалоевском РОВД, но и во всей округе, включая банки и частные магазины. Потому что на записях было бы видно, что машину Титиева привозили в РОВД два раза, а не один, как говорят полицейские.

Во-вторых, в сентябре в суд приводили свидетеля Басханова, наркомана с двумя судимостями, который уже на следующий день после задержания Титиева, 10 января, явился к следователю и рассказал, что в декабре 2017 он дважды в Грозном видел, как Титиев стоял на улице и курил коноплю. А рассказать это его попросил знакомый полицейский, которого он случайно встретил на улице в Грозном вечером 9 января, а тот в свою очередь потом случайно встретил опера из Курчалоя, и так все завертелось. И в тот момент, когда он все это нам рассказывал в суде, у него началась сильнейшая ломка, и он начал терять сознание.

Помните, пожалуйста, что когда кто-то – Кадыров, например, или кадыровские журналисты – называют Оюба Титиева наркоманом, они делают это со слов Басханова. Он в таких случаях всегда незримо выглядывает у говорящего из-за плеча. А эксперты не выглядывают, экспертиза у Оюба в крови не нашла никаких следов каннабиса, к ней в этом отношении вопросов нет.

Оюба после его ареста и всех мытарств сравнивали с библейским Иовом Многострадальным (Оюб это чеченский вариант имени Айюб, то есть тот же Иов). Я сказал сегодня в конце прений, что мне его история больше напоминает Лота. Бог обещал Аврааму, что пощадит Содом, если в нем найдется хотя бы 50 праведников, потом – если хотя бы 45, 30, 20, 10. Не нашлось, Лоту пришлось бежать со своей семьей. У чеченских силовиков модно показывать свою религиозность, молиться, носить бороды. Я не знаю, во что они верят на самом деле, но никто из них явно не считает, что без Оюба у них в какой-то момент может просто не сойтись баланс.

Источник