На военных заводах могут появиться отделения «Юнармии»

На предприятиях российского оборонно-промышленного комплекса могут появиться отряды военно-патриотического движения «Юнармия». Такое предложение разослали руководству ОПК с целью «развития юнармейского движения», численность которого, по планам военных, к 2020 году должна составить около миллиона человек, сообщает «КоммерсантЪ».

Ранее сообщалось о письме врио заместителя командующего войсками Восточного военного округа с просьбой принять в «Юнармию» «100% детей офицерского состава в возрасте от 8 до 18 лет». На предприятиях ОПК поддержали проект, правозащитники же опасаются «вмешательства военных в детские структуры».

В документе о создании «Юнармии» указывалось, что нужно на каждом из предприятий ОПК создать юнармейские отряды и «организовать на имеющихся объектах социально-культурного и спортивного назначения работу юнармейских военно-патриотических секций, кружков и клубов».

«Юнармия» раньше плотно взаимодействовала с оборонной промышленностью. На военно-техническом форуме «Армия-2017» Объединенная авиастроительная корпорация и движение «Юнармия» подписали соглашение о сотрудничестве в сфере патриотического воспитания детей.