Бедные россияне стали тратить больше на непродовольственные товары и меньше на алкоголь

По данным аналитического центра при правительстве, к 2018 году доля трат на непродовольственные товары у самых обеспеченных семей в России снижалась, тогда как расходы на товары длительного пользования в беднейших группах росли. Бедные увеличили долю расходов на образование, что нельзя сказать о богатых, пишет «КоммерсантЪ».

В 2018 году Росстат опубликовал данные, показывающие, что домохозяйства впервые потратили на потребление больше, чем заработали (100,7% доходов), поставив тем самым новый исторический антирекорд. Доля расходов на «продовольствие для домашнего питания» выросла с 28,5% в 2014 году до 30,1% в 2018-м, а доля расходов на алкоголь в них снижалась — с 1,7% до 1,5% соответственно.

За пять лет доля расходов на непродовольственные товары снизилась с 40,1% до 36,5%, а на оплату услуг выросла с 26,3% до 28,7%. Снижение расходов на непродовольственные товары объясняется уменьшением реальных доходов населения (за последние пять лет на 11%), а увеличение расходов на оплату услуг — ростом расходов на обслуживание банковских долгов и налоговых платежей.

В России зафиксирован высокий уровень социального неравенства. Как сообщает Росстат, если в третьем квартале 2013 года в расходах 20% наименее обеспеченных граждан покупка продуктов составляла 43%, то в третьем квартале 2018 года показатель вырос до 48%. За тот же период доля таких же расходов 20% самых обеспеченных домохозяйств не изменилась, составив чуть больше 20%.