FT: бизнес США может бойкотировать Петербургский форум из-за дела Baring Vostok

Санкт-Петербургский международный экономический форум может столкнуться с фактическим бойкотом со стороны крупного американского бизнеса. В 2014 году власти США уже не рекомендовали главам ведущих компаний страны приезжать в Петербург из-за конфликта вокруг Украины, теперь причиной бойкота может стать арест основателя Baring Vostok Майкла Калви. Об этом пишет Financial Times, передает «Интерфакс».

FT cо ссылкой на источники сообщает, что посол США в России Джон Хантсман встречался с представителями американского бизнеса в РФ и заявил, что не поедет на ПМЭФ, если Калви останется под арестом. По той же причине участие в форуме на данный момент не планируют руководители крупных американских компаний. По данным источников FT, с момента задержания Калви по подозрению в мошенничестве ряд американских компаний отменили ранее запланированные поездки инвесторов в Россию.

«Это — удар по инвестиционному климату, и нехватка международного присутствия в Санкт-Петербурге будет ясным индикатором этого», — сказал газете один из иностранных топ-менеджеров, базирующихся в Москве.

16 февраля суд арестовал основателя и старшего партнера инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви, а также еще пятерых фигурантов дела. Калви, партнеру Baring Vostok Вагану Абгаряну, партнеру фонда по индустрии финансового сектора Филиппу Дельпалю, директору по инвестициям Ивану Зюзину, бывшему председателю правления банка «Восточный» Алексею Кордичеву, а также генеральному директору НАО «Первое коллекторское бюро» Максиму Владимирову вменяется особо крупное мошенничество. По версии следствия, они причастны к хищению более 2,5 млрд руб. банка «Восточный».