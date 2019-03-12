РБК: Кремль отказался от идеи передачи Курил Японии

Россия ставит два условия: Япония должна признать результаты Второй мировой войны и гарантировать неразмещение на островах в случае их передачи американских военных баз.
Вероятность подписания президентом России Владимиром Путиным и премьером Японии Синдзо Абэ соглашений в рамках мирного договора на саммите «двадцатки» мала, уверен руководитель Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов. По мнению аналитика, подвижек не будет ни в июне, ни, скорее всего, за время премьерства Абэ, чьи полномочия истекают в 2021 году.
В российском обществе есть страх, что если мы отдадим два острова, то японцы потребуют остальные, если отдадим остальные, то потребуют Сахалин, а вслед за Японией Германия предъявит претензии на Калининград, рассуждает политолог Алексей Макаркин, называя отношение к Курилам «сакральным», так как острова страна получила по итогам Второй мировой войны, а для российской власти ее итоги принципиально важны.
До сих пор идущее обсуждение темы передачи островов Макаркин связывает и с тем, что у Москвы возникло желание «как-то разделить США и Японию»: «Политики сталкивания лбами США и их союзников придерживался СССР, той же политики придерживается и Россия, раз уж идет новая холодная война. Для США неприемлемо вмешательство третьей стороны в их военный союз с Японией. И если японцы будут настаивать на неразмещении американских военных объектов на Курилах, то это приведет к проблемам в двусторонних отношениях».