В Венесуэле введен режим ЧП, американские дипломаты покидают страну

Соединенные Штаты объявили, что вывозят оставшихся сотрудников из своего посольства в Венесуэле, ссылаясь на ухудшение ситуации в южноамериканской стране. Это происходит на фоне глобального отключения электроэнергии и углубления политического кризиса, пишет Associated Press. Госсекретарь Майк Помпео заявил, что к концу недели все дипломаты покинут Венесуэлу.

Перебои с электроэнергией начались в четверг вечером, были отменены рейсы в аэропорту Каракаса, начались проблемы с водоснабжением и связью.

Национальное собрание единодушно одобрило указ о введении чрезвычайного положения, запрошенный временным президентом Венесуэлы Хуаном Гуайдо, сообщает газета El Nacional . Парламентарии обвинили президента Николаса Мадуро в отсутствии технического обслуживания и инвестиций в электроэнергетический сектор.

В результате отключения электроэнергии, начавшегося в прошлый четверг, в больницах погибло минимум 18 человек.

В понедельник вечером Мадуро заявил по национальному телевидению, что в восстановлении власти в Венесуэле достигнут прогресс. Он также сказал, что два человека, которые якобы пытались саботировать энергетические объекты, были задержаны. Гуайдо, который возглавляет контролируемый оппозицией парламент, и Соединенные Штаты говорят, что заявления Мадуро о том, что США саботировали энергосистему, «это попытка отвлечь внимание от неудач правительства».

Отключения электричества ударили и по нефтяной промышленности. Страна не могла отгрузить нефти на $358 млн, когда начались перебои в подаче электроэнергии, сказал Расс Даллен, партнер из брокерской компании Caracas Capital Markets, базирующейся в Майами. По словам Даллена, два больших танкера стоят пустыми у морского нефтеналивного дока, и по крайней мере 19 других судов ожидают там своей очереди на загрузку нефти.

Инженеры восстановили электричество в некоторых частях Венесуэлы, но оно часто выходит из строя. В Каракасе прошло несколько антиправительственных митингов. Гуайдо написал в Twitter о грабежах в некоторых городах, но детали не сообщались.