Россияне и украинцы стали лучше относиться друг к другу

С ноября 2018 года доля украинцев, хорошо относящихся к России, выросла с 48 до 57%. Россиян с позитивным восприятием Украины тоже стало больше, но их пока лишь треть (34% против 28%). Таковы данные опросов «Левада-центра» и Киевского международного института социологии (КМИС), передают «Ведомости».

Около половины россиян и украинцев считают, что между странами должны быть открытые границы, без виз и таможен, за жесткие границы выступают соответственно 25% и 38%. За год с 10% до 17% выросла доля россиян, поддерживающих воссоединение в одно государство (на Украине так считают лишь 4%).

Что касается властей соседних стран, то подавляющее большинство респондентов относятся к ним резко отрицательно (позитивные оценки им дают лишь 7% россиян и 13% украинцев). Но доля россиян, хорошо относящихся к простым жителям Украины, за три года выросла с 59% до 82%, а аналогичный показатель на Украине — с 67% до 77%.Директор «Левада-центра» Лев Гудков объясняет результаты исследования тем, что в России снизился уровень антиукраинской пропаганды: «Ее интенсивность немного снизилась с марта 2018 года. К тому же россиян стала больше волновать внутренняя политика, чем внешняя». Гендиректор КМИСа Владимир Паниотто отмечает, что «по Украине же улучшение статистически значимое. Оно началось после окончания активных боевых действий и прежде всего связано с улучшением отношения к россиянам, а не к руководству страны». «Это может быть связано с выборами президента Украины — активнее ведут себя пророссийские силы, открылся пророссийский телеканал. Улучшение произошло за счет восточного региона».