Президент Алжира после массовых протестов отказался идти на пятый срок

Президент Алжира Абдельазиз Бутефлика на фоне массовых уличных протестов в стране заявил, что не будет баллотироваться на пятый срок. Как сообщает газета El Khabar, выборы, намеченные на 18 апреля, отложены. В послании народу Бутефлика также сообщил о «существенных изменениях» в составе правительства. По его словам, в стране будет созвана национальная конференция, которая кроме прочего разработает проект новой конституции, который будет вынесен на референдум. Выборы президента состоятся только после этого.

Как отмечает «Би-би-си», Бутефлика находится у власти 20 лет, ему 82 года. В 2008 году на втором сроке Бутефлики в конституцию внесли поправки, позволившие президенту остаться у власти более двух сроков. Предыдущие выборы он выигрывал с большим отрывом от остальных кандидатов, все четыре раза оппоненты заявляли о массовых фальсификациях. 23 февраля, после объявления о выдвижении президента на пятый срок десятки тысяч алжирцев вышли с протестами на улицы. В ходе акций пострадали как минимум 50 человек.

После перенесенного в 2013 году инсульта президент Алжира редко появляется на публике, предыдущую присягу он принимал, сидя в инвалидном кресле.