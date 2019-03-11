Трамп предлагает направить $500 млн на борьбу с «пагубным влиянием России»

Как передает РБК, деньги будут направлены, в частности, на укрепление безопасности, защиту территориальной ценности союзников США, поддержку попыток партнеров США уйти от использования российской военной техники. Средства также пойдут на то, чтобы «устранить слабые места в макроэкономической среде, которые российское государство намерено использовать в своих интересах, — к примеру, энергетическая зависимость и торговля».
Всего Госдепартаменту и Агентству по международному развитию Трамп предлагает выделить $40 млрд, что на 23% меньше, чем прогнозировалось в бюджете-2019.
Министерству обороны США, напротив, предлагается выделить больше денег: $718 млрд, что на 5% (или на $33 млрд) больше, чем в 2019 году. Расходы позволят США «оставаться основной военной силой в мире», говорится в документе. В этом контексте упоминается Россия: приоритетом для правительства США является «стратегическая конкуренция с Китаем и Россией».
Из бюджета также предполагается выделить $5 млрд на строительство «примерно 200 миль» стены на границе США с Мексикой. Кроме того, дополнительные средства президент предлагает направить на наем новых пограничников, закупку оборудования для наблюдения за границей, модернизацию техники береговой охраны.