Российско-венесуэльский банк включили в санкционный список США

OFAC (Office of Foreign Assets Control), подразделение Минфина США, отвечающее за правоприменение в области санкций, сообщает, что банк Еврофинанс Моснарбанк попал под санкции за связь с государственной нефтяной корпорацией Венесуэлы PDVSA, которая сама недавно была включена в SDN List.

Российско-венесуэльский банк по итогам 2018 года находится на 78 месте по активам в рейтинге «Интерфакс-100». Санкции против Еврофинанс Моснарбанка показывают решимость США преследовать сторонников Николаса Мадуро, говорится в заявлении главы американского Минфина Стивена Мнучина, передает «Интерфакс».

«Это решение демонстрирует, что США будут принимать меры против иностранных финансовых институтов, которые поддерживают нелегитимный режим Мадуро и тем самым вносят вклад в экономический коллапс и гуманитарный кризис, причиняющий страдания народу Венесуэлы», — заявил Мнучин.