Экс-владельца футбольного клуба «Портсмут» Владимира Антонова осудили на 2,5 года

Бывший владелец футбольного клуба «Портсмут» Владимир Антонов получил 2,5 года в колонии общего режима за мошенничество в особо крупном размере. Кроме того, его оштрафовали на 300 тыс. руб., пишет «Медуза». Он заключил сделку со следствием и согласился оплатить ущерб. Антонов признал вину, его взяли под стражу в зале суда.

Как выяснило следствие, в октябре 2015 года Антонов и другие фигуранты дела похитили деньги из банка «Советский». Они взяли в банке ничем не обеспеченный кредит с лимитом выдачи 150 млн руб. на подставных лиц. Обязательства перед банком они не выполнили.

Владимир Антонов — бывший совладелец литовского банка Snoras, который национализировали в 2011 году. В Литве Антонова обвинили в банкротстве банка и добивалась его экстрадиции. Ранее Антонов также владел долями в нескольких банках, включая российский Инвестбанк, и спортивными активами, в том числе футбольным клубом «Портсмут». В 2011 году Антонов продал Инвестбанк и лишился многих других активов.