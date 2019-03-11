Сергей Алексашенко: несколько гипотез о деле «Тройки»

История с журналистскими расследованиями дурно пахнущих операций (уже несуществующего) российского инвестбанка «Тройка Диалог» продолжает набирать обороты. И это не удивительно: ставшие доступными полтора миллиона банковских транзакций с участием 238 тысяч (!) компаний и частных лиц стали едва ли не самой крупной информационной базой для работы журналистов-расследователей. Все новые и новые статьи, освещающие те или иные операции, осуществленные «Тройкой», появляются в Англии, Бельгии, Мальте, Нидерландах, Литве, Швейцарии, Испании, Дании…. В этих историях в качестве участников фигурируют глобальные банки (ING, ABNAmro, Raifeisen, Nordea), фирма Nokia, принц Чарльз.

Сомнений в относительности подлинности полученных документов не высказывает никто; более того, английские юристы, нанятые Рубеном Варданяном, пытающиеся остановить вал публикаций, прямо подтвердили адекватность и самих первичных документов, и тех операций, которыеосуществляла «Тройка», заявив, что все эти публикации относятся к деятельности одного их подразделений «Тройки», занимавшегося private wealth management (обслуживанием богатых клиентов). Все, что не нравится этим юристам и, видимо, их нанимателю это то, что вся эти публикации упоминают имя Варданяна, бывшего со-основателем и крупнейшим со-собственником «Тройки». Каждый желающий может прочитать эти публикации и составить свое мнение о масштабах операций и об их характере. Я не стану навязывать свою точку зрения на этот счет, а всего лишь, опираясь на мой жизненный опыт,выскажу несколько гипотез в ответ на те вопросы, которые я получаю.

Гипотеза первая: откуда ноги растут

В 1999 году в Нью Йорке, а потом и в Москве узнали о так называемом «деле Bank of New York» - сотрудники этого банка прикрывали деятельность российских бизнесменов, которые через счета своей компании проводили разнообразные платежи для российских импортеров с целью ухода от уплаты таможенных пошлин. По оценкам, через эту схему прошло более 7,5 миллиардов долларов, а потери российской казны составили 2,5-3 миллиарда. Американские правоохранители не стали проявлять особую жестокость: несколько сотрудников банка были уволены, одна из них приговорена к 2-хнедельному тюремному заключению и 5-тимесяному домашнему аресту, банк заплатил штраф в размере 14 миллионов долларов.



Не секрет, что в 90-е и в начале 2000-х годов уход от налогов был широко распространен в России – платить налоги сполна считалось чуть ли не признаком тупости и глупости. Естественно, что уходить от уплаты налогов в массовом порядке и в больших объемах без помощи финансовых организаций невозможно. Спрос на такие услуги был высок и постоянен, и редко какой банк или брокерская компания, обслуживавшие частных клиентов, были неспособны удовлетворить.Переводы внутри России и за ее пределы, в рублях или в долларах, наличные в безналичные и обратно, да еще таким образом, чтобы не привлечь внимания налоговых органов, органов валютного контроля и прочих «заинтересованных» лиц – вот тот нехитрый набор услуг, в которых нуждалось первое поколение ставших богатыми россиян.

В этой связи, моя гипотеза состоит в том, что «Тройка» вполне могла оказаться конкурентоспособной на этом специфическом рынке, и, зная многих своих знакомых, бывших клиентами, не вижу причин, почему она не могла быть одним из крупных игроков в этом сегменте.

Гипотеза вторая: все (или почти все) шито-крыто

Вторая моя гипотеза состоит в том, что в отличие от регулирующих и правоохранительных органов тех стран, где опубликованы статьи о деятельности «Тройки», и где участникам этих операций (банкам и компаниям) предстоит, как минимум, заплатить существенные штрафы, в России никаких последствий этот вал публикаций не вызовет. И связана эта моя гипотеза вовсе не с тем, что Рубен Варданян отстроил «констурктивные» отношения со значительной частью российской политической и силовой элиты, а с тем, что по моим представлениям в «Тройке» работали достаточно квалифицированные и аккуратные сотрудники, способные оформить любые операции так, что «комар носа не подточит».

Например, захотел кто-то дать губернатору какой-то удаленной российской области взятку, естественно, не борзыми щенками, а вполне симпатичным чемоданчиком или сумкой Louis Vuitton, наполненным чем-то, напоминающим сечинские колбаски. Но, ведь, губернатор не лыком шит и понимает, что с таким чемоданчиком есть (пусть и маленький, но вполне реальный) шанс уехать на несколько лет в места не столь отдаленные. Вот, он и предлагает отнести этот чемоданчик во вполне респектабельный инвестбанк, отдать конкретному менеджеру, произнеся кодовые слова (например, «для инвестиций в драгметаллы» или «для игры на валютном рынке»), и обязательно (!!!) подписать все необходимые документы, подтверждающие желание инвестировать и готовность взять на себя все риски. Ну, подумаешь, уже через неделю (или месяц) все эти деньги будут проиграны в ноль, зато мать/теща/сноха/сестра/свояченица губернатора получитмногомиллионный кредит на приобретение красивой виллы за границей, который (кредит) предоставит компания, которая уже через пару месяцев будет закрыта по желанию владельцев.

Единственным участником, кто может в этой схеме пострадать, является получательница кредита, она же владелица прекрасной виллы, поскольку невозвращенный кредит есть доход, с которого нужно заплатить подоходный налог. Впрочем, если губернатор не совсем жлоб и не хочет оставлять министра финансов своего региона без дополнительных доходов (подоходный налог идет в бюджет региона), то такую мелочь, как 13%, он может посоветовать направить в бюджет. Если же губернатор оказался жлобом, обладательница виллы не заплатила налог, а у губернатора оказались влиятельные недруги, то они могут «настучать» в налоговые органы, которые могут проявить повышенный интерес к такой интересной сделке и раскопать всю правду, включая (ой! Не верится даже!) первичного владельца чемоданчика. Но, как вы сами понимаете, шансы на такой «черный» сценарий в российских реалиях близки к нулю.

Честно говоря, в такой конструкции, что описана выше, даже к западному банку, через который проходили сделки, трудно будет предъявитькакие-либо претензии, если компания кредитор давно обслуживалась в банке, имеет респектабельных и хорошо известных владельцев (например, тот же самый инвестбанк или его менеджеров) или совсем неизвестных полубомжей, но за которых известные люди поручились, и уж, тем более, если при выдаче кредита заемщица предоставила гарантию от того же самого инвестбанка или его дочки.

Гипотеза третья: Греф купил дырку от бублика

Банкиры люди не бескорыстные. Они за свои услуги получают приличные комиссионные, тем более, если предоставляемые ими услуги носят такой специфический характер. Не знаю, отражались ли такие доходы в официальной отчетности «Тройки» или нет, но не вижу причин, почему «Тройка» не должна была этого делать, особенно, начиная с того момента, как собственники компании впервые задумались о ее продаже. Традиционно при покупке какой-либо компании ее финансовые показатели и финансовые планы являются основой цены, вокруг которой строится сделка.

Когда, ровно семь лет назад, Сбербанк купил «Тройку», то цена сделки была определена как «1 миллиард долларов плюс дополнительное вознаграждение, рассчитанноекак 50% прибыли за три года после покупки, умноженное на мультипликатор 13,5 за вычетом $1 млрд». Очень грубо можно представить, что первоначальный миллиард определился как прибыль «Тройки» за три года, умноженная на 6,75. Если предположить, что 5 миллиардов долларов «Тройка» пропустила через себя за десять лет (по полмиллиарда в год), получая при этом «скромные» комиссионные в размере 10%, то ежегодные доходы от таких операций составляли 50 миллионов долларов. Берем эту прибыль за три года, умножаем на 6,75 и получаем … 1 миллиард и еще 12,5 миллионов долларов. (Для тех, кто любит детали: большинство доходов «Тройки» от таких операций отражались на счетах брокерских и инвестиционных подразделений, и у Сбербанка не было никакой возможности увидеть их, если при проверке финансовой документации специалисты Сбербанка не очень глубоко вникали в подробности взаимоотношений между различными подразделениями «Тройки»).

Сами понимаете, мои подсчеты сделаны на коленке – можно немного поменять любой из параметров и получить другой результат, но это не поменяет мою очередную гипотезу, которая звучит так: когда Сбербанк купил «Тройку», то он приобрел дырку от бублика, заплатив собственникам «Тройки» за тот бизнес, от которого Сбербанк должен был бежать как от чумы.

Гипотеза четвертая (не моя): графа Монтекристо из него не вышло

Юристы нанятые Рубеном Варданяном сослужили ему медвежью услугу, заявив о том, что онбыл не в курсе операций, которые проводило одно из подразделений его компании. Чтобы поверить в это я вынужден сформулировать еще одну гипотезу от имени этих юристов: Рубен Варданян – плохой менеджер, который не знал, что творится в его компании. Или, если Рубен Варданян посчитает, что такая гипотеза его оскорбляет,выдвинуть альтернативную: он – прекрасный менеджер, который прекрасно знал, что происходит в его компании, просто его юристы немного соврамши (или оказались не в курсе).

Уверен, что история вокруг «Тройки» и ее операций будет иметь какое-то продолжение, которое покажет, насколько оправданными являются мои гипотезы.