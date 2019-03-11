Росфинмониторинг отследил зарубежные переводы для НКО на 80 млрд рублей

Руководитель Росфинмониторинга Юрий Чиханчин на встрече с президентом Владимиром Путиным сообщил о суммах, получаемых от иностранных источников российскими некоммерческими организациями, «которые идут на определенные степени деструктивности».

«Продолжает иностранное финансирование поступать сюда, и не все для благих целей. Где‑то порядка 80 миллиардов мы отслеживаем <…> Мы плотно работаем с ФСБ по каждому. Есть направления, отрасли, куда наибольшее количество денежных средств выделяется, — это система образования, то есть учебные заведения и прочее», — сказал Чиханчин.

С 2012 года НКО, которые финансируются из-за рубежа, должны регистрироваться в спецреестре. Сейчас в нем 73 организации.