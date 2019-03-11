Рекламный рынок интернета обогнал телевизионный

В 2018 году на продвижение товаров и услуг в основных медиа рекламодатели потратили почти 469 млрд руб. без НДС, это на 12% больше, чем в 2017 году. Как сообщает РБК, интернет впервые стал самым крупным по итогам года сегментом российского рекламного рынка, телевидение оказалось на втором месте.Доходы от рекламы «Яндекса», крупнейшей компании Рунета, росли вместе с рынком: ее рекламная выручка по итогам 2018 года увеличилась на 22%, до 101,1 млрд руб. Доходы Mail.Ru Group от онлайн-рекламы продолжили расти быстрее рынка. В 2018 году рекламная выручка проектов Mail.Ru Group увеличилась на 38,6%, до 31,9 млрд руб.