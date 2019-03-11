Рекламный рынок интернета обогнал телевизионный

В 2018 году на продвижение товаров и услуг в основных медиа рекламодатели потратили почти 469 млрд руб. без НДС, это на 12% больше, чем в 2017 году. Как сообщает РБК, интернет впервые стал самым крупным по итогам года сегментом российского рекламного рынка, телевидение оказалось на втором месте.

Доходы от рекламы «Яндекса», крупнейшей компании Рунета, росли вместе с рынком: ее рекламная выручка по итогам 2018 года увеличилась на 22%, до 101,1 млрд руб. Доходы Mail.Ru Group от онлайн-рекламы продолжили расти быстрее рынка. В 2018 году рекламная выручка проектов Mail.Ru Group увеличилась на 38,6%, до 31,9 млрд руб.