ФАС: россияне переплачивают за услуги ЖКХ более чем в два раза

Россияне переплачивают за жилищно-коммунальные услуги по большинству позиций более 100% их себестоимости. Об этом глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев сообщил в интервью программе «Поздняков» на НТВ.
«Граждане в большинстве своем по большинству коммунальных позиций давно переплачивают больше 100% себестоимости, и все эти разговоры, что мы какие-то там убогие, недоплачиваем этим коммунальным монстрам — это все чушь собачья», — цитирует ТАСС Артемьева.
По словам Артемьева, тарифное «хулиганство» наблюдается на уровне субъектов федерации и органов местного самоуправления, где ФАС тяжело повлиять на ситуацию из-за правовых полномочий местных властей. Для устранения этой проблемы антимонопольная служба подготовила законопроект об основах тарифного регулирования, который уже согласовывают в правительстве.