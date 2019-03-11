ФАС: россияне переплачивают за услуги ЖКХ более чем в два раза

Россияне переплачивают за жилищно-коммунальные услуги по большинству позиций более 100% их себестоимости. Об этом глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев сообщил в интервью программе «Поздняков» на НТВ.

«Граждане в большинстве своем по большинству коммунальных позиций давно переплачивают больше 100% себестоимости, и все эти разговоры, что мы какие-то там убогие, недоплачиваем этим коммунальным монстрам — это все чушь собачья», — цитирует ТАСС Артемьева.

По его словам, три четверти регионов страны переплачивают за услуги ЖКХ, а остальные имеют заниженные тарифы. В двух соседних областях разница в тарифах на воду может отличаться в 54 раза, несмотря на подготовку ресурса в одинаковых климатических условиях, отметил Артемьев.

По словам Артемьева, тарифное «хулиганство» наблюдается на уровне субъектов федерации и органов местного самоуправления, где ФАС тяжело повлиять на ситуацию из-за правовых полномочий местных властей. Для устранения этой проблемы антимонопольная служба подготовила законопроект об основах тарифного регулирования, который уже согласовывают в правительстве.