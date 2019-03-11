Иван Колпаков назначен главным редактором «Медузы»

Колпаков ушел в отставку 9 ноября 2018 года — несмотря на то, что совет директоров компании не нашел оснований для его отстранения и единогласно подтвердил его полномочия, отмечает Тимченко. По ее словам, решение о восстановлении Колпакова в должности главного редактора было принято ею.
«Возвращение Ивана Колпакова поддерживают руководители всех подразделений «Медузы», в первую очередь Татьяна Ершова и заместители главного редактора Дмитрий Томилов и Султан Сулейманов. Редакция «Медузы» не сомневается в его профессиональных качествах. Кандидатуру Ивана поддерживают и члены нового совета директоров, первое заседание которого пройдет в конце марта 2019 года», — пишет Тимченко.
Главный редактор «Медузы» Иван Колпаков объявил о своей отставке 9 ноября.
Отставка была связана с обвинениями, которые выдвинула против него супруга одного из сотрудников издания. «Это единственный способ остановить кризис вокруг редакции и минимизировать репутационный ущерб», — заявил тогда Колпаков. При этом он добавлял, что «категорически отказывается признавать обвинения в харрасменте и сексуальных домогательствах».