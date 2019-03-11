Песков: участники митинга за свободу интернета заблуждаются

Законопроект об «устойчивой работе интернета» направлен на защиту от возможной блокировки доступа к Сети из-за рубежа, а участники протестов заблуждаются, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, в Кремле и в российской власти в целом нет сторонников ограничения свободы в интернете: «Все выступают за свободу интернета, и авторы этого законопроекта, и в администрации президента, и в правительстве никто не является сторонником идеи какого-то урезания интернета или ограничения возможностей работы Всемирной сети».

«В плане свободы интернета позицию участников этой акции можно поддержать, но нельзя поддержать их непонимание и заблуждение, что принятые законопроекты каким-то образом направлены на ограничение свободы интернета. Они как раз направлены на обеспечение жизнеспособности интернета в условиях потенциальных агрессивных действий в киберпространстве по отношению к нашей стране», — цитирует Пескова «Интерфакс»

10 марта в Москве прошел митинг за свободу интернета. Его участники выступили против принятого в первом чтении законопроекта о «суверенном интернете», который предполагает создание инфраструктуры для обеспечения бесперебойной работы российского сегмента Сети при отключении от зарубежных серверов.