Илья Яшин: Ненавидеть легко

Митинг против новых законов «Единой России» об изоляции интернета прошел достойно, несмотря на все сложности. Полиция утроила несколько провокаций. Сначала у организаторов забрали банеры, хотя текст на них был вполне корректным и соответствующим тематике. А позже задержали нескольких активистов, которые пытались пронести на митинг (!) шарики.

Все это выглядело нелепо, но задумка, вероятно, была в том, чтобы создать перед началом митинга негативный ажиотаж: идти опасно, полицейские хватают всех подряд без объяснения причин. Таким образом, власть, очевидно, надеялась отпугнуть участников и снизить численность акции.

Приятно, что этот расчет себя не оправдал. Похоже, у людей была обратная реакция: многие возмутились и приехали на площадь, хотя изначально не собирались. В итоге собралось почти 20 тысяч человек, причем в основном молодежь. Это здорово.

Атмосфера была вполне воодушевляющей. Множество самодельных плакатов, флаги самых разных цветов, активисты всего спектра. Я с удовольствием походил по площади и общался с разными политическими группами. Очень интересно: яркие ребята разных взглядов, но все с горящими глазами.

Что не понравилось, так это постоянные крики с трибуны: «Учитесь ненавидеть!» Чему тут учиться-то? Ненавидеть легко. На языке ненависти Путин разговаривает с народом уже много лет, и я не считаю, что это принесло России хоть какую-то пользу. Поэтому мне кажется, демократической оппозиции нужен совсем другой политический язык.

Но в целом, повторю, впечатления у меня очень положительные. Отдельно хочу отметить депутата нашего Красносельского района — адвоката Михаил Бирюков, который несколько часов провел в отделе полиции, защищая задержанных. Сейчас все они на свободе.

Спасибо всем, кто был сегодня на проспекте Сахарова.