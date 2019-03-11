Ксения Ларина о фильме «Ван Гоги»

Все возвращаюсь и возвращаюсь к фильму «Ван Гоги» Сергей Ливнев, не отпускает он меня. Столько здесь всего сошлось - актерских и человеческих судеб, личных драм и живых эмоций. Даже из фамилий участников и авторов фильма можно составить параллельную вселенную. Авангард Леонтьев сыграл в «ВанГогах» малюсенькую роль, а я прям до сих пор вижу этот крупный план с Сергеем Дрейденом. Еще филигранный эпизод с Немоляевой - актрисой, недооцененной кинематографом, и здесь мне было ее мало, потому что роль замечательная, и прощаясь с героиней, режиссер даже позволил себе полюбоваться ею в тишине и в лучах света,пробивающегося из окна. Столько в этом любовании печали и любви.

А Лена Елена Коренева! Ее героиня жертвует своей судьбой ради любви так буднично и просто, понимая, что смерть близкого человека не освободит ее и ничего не оставит кроме воспоминаний.

Но фильм, конечно, держится на блистательном дуэте Ольбрыхского и Серебрякова. Тут тоже все не так линейно, это не просто актеры, это личности резонансные, сложные, вокруг них клубится отдельный мир мировоззрений, поворотов судьбы, мифологий и общественных бурь.

Ольбрыхский в марте 14 года разорвал все контракты с Россией,отказался от любых культурных связей, он отдирал от себя Россию с мясом, с болью, публично, он резко отреагировал на агрессию страны, которой раньше ,еще в советское время прощал многое, но общая история и общий накал сопротивления совку делали его практически героем культурного антисоветского фронта. Друг Высоцкого, страстный поклонник русской культуры и литературы, он всегда был «нашим» Ольбрыхским, и сам этого хотел. Его появление в русском кино спустя пять лет после принципиального разрыва - это событие огромной важности.

Он не приехал на премьеру, но в интервью русским СМИ не отказывает, ограничиваясь, правда, как и Алексей Серебряков только темой фильма, никакой политики, никаких опасных вопросов. Мне кажется, что зря. И Ольбрыхский, и Серебряков обладают даром говорить и мыслить, как большие художники, и уж точно способны защитить и аргументировать свою точку зрения на самые взрывоопасные политические события.

Алексей в России постоянно подвергается общественному осуждению (ну не общественному скорее, а умело организованному).

Про свое отношение к агрессивной политике России он говорил, кажется, в начале этого года на встрече с русскоязычной лондонской публикой, искренне отвечая на те вопросы, которые эту публику интересовали. Критика власти и политики государства не мешает ему быть замечательным русским артистом, да что там - настоящим гражданином. Поэтому все нападки на него, регулярно переходящие в мерзкую травлю, - не что иное, как проявление истеричного страха со стороны власти, которая вот прямо сейчас даже закон приняла против таких вот серебряковых.

Пишу так много об этом, потому что вновь то и дело встречаю реплики граждан - «ни за что не пойду на этот фильм, потому что там играет этот русофоб», «после высказываний Серебрякова отказываюсь смотреть фильмы с его участием».

Помню, как хороший артист Гостюхин топтал со звериной ненавистью пластинки Окуджавы.

Ненависть ничего не производит кроме ненависти.

А фильм «Ван Гоги» - о любви. О настоящей любви и прощении. Посмотрите его обязательно!