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Прокурор запросил для Оюба Титиева 4 года колонии

11.03.2019

Гособвинитель попросил суд признать главу чеченского филиала «Мемориала» Оюба Титиева виновным в хранении наркотиков в крупном размере и приговорить к четырем годам в колонии общего режима со штрафом 100 тысяч рублей. Об этом сообщается в telegram-канале «Мемориала».

Оюба Титиева задержали в Чечне в январе прошлого года. Его обвинили в хранении наркотиков. Правозащитник утверждает, что дело в отношении него сфабриковано. Бывший учитель и тренер по боксу Оюб Титиев, возглавил чеченский «Мемориал» девять лет назад, после похищения и убийства предыдущего руководителя Натальи Эстемировой.

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