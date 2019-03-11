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«Новая газета» опубликовала очередные видеозаписи с пытками заключенных

11.03.2019

Юристы правозащитного фонда «Общественный вердикт» передали «Новой газете» новые записи пыток заключенных в ярославской ИК-1. По данным юристов, по крайней мере, одна из этих записей уже имеется в распоряжении правоохранительных органов. 

В одном ролике виден полуобнаженный человек, стоящий на коленях спиной к видеокамере. Вокруг около десяти человек в камуфляжной форме, один из которых, глядя прямо в камеру, говорит: «Выключай».

На следующем видео виден этот же заключенный, но уже лицом, и он сильно избит. Как пишет «Новая газета», из этих видео «нам ясно, что человек, стоящий на коленях в первом коротком видео, подвергся физическому насилию со стороны окружающих его тюремщиков». По данным издания, заключенного на видео зовут Павел У. Он отбывал наказание в ярославской ИК-1 и освободился в августе 2017 года. После освобождения он стал заявителем фонда «Общественный вердикт» и дал подробные показания.

Ранее по результатам публикации «пыточных видео» в ярославских ИК-1 и ИК-8 были возбуждены уголовные дела в отношении 17 сотрудников, 14 из которых сейчас заключены в СИЗО, а трое — под домашним арестом. Среди тех, кто находится под домашним арестом, бывший начальник первой колонии Дмитрий Николаев и заместитель начальника колонии Игит Михайлов. 

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