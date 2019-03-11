Депутаты Британии предложили перенести голосование о Brexit

12 марта парламент Британии должен проголосовать за предложенный премьером Терезой Мэй обновленный Договор об условиях выхода страны из ЕС. Если депутаты проголосуют против, то останется два пути — выход без заключения Договора или продление «переходного периода». Как пишет The Times, ряд парламентариев предложили перенести голосование.

Глава Европарламента Антонио Таяни сказал, что дата выхода Великобритании из Европейского союза может быть отложена до начала июля, но для этого Британии нужно будет назвать причину такого решения. По словам Таяни, причиной переноса Brexit может стать проведение выборов или нового референдума.