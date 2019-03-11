Российский мультфильм «Гурвинек» провалил прокат из-за бойкота кинотеатров

Мультфильм «Гурвинек. Волшебная игра» собрал за прошедшие выходные 14 млн рублей вместо прогнозируемых 25 млн. Как пишут «Ведомости», российско-чешско-бельгийский мультфильм стал первым проектом, который бойкотирует большинство частных кинотеатров России. Они выступают против Минкульта, перенесшего дату премьеры бельгийского мультфильма «Королевский корги» — картина должна была выйти в один день с «Гурвинеком».

По данным единой государственной системы кинобилетов, «Гурвинек» в эти выходные показали 743 из 1900 кинотеатров, работающих в стране. Большинство показавших — небольшие однозальные кинотеатры. Журнал «Бюллетень кинопрокатчика» до конфликта прогнозировал, что мультфильм соберет в первые выходные не менее 25 млн руб.