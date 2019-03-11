Дмитрий Гудков: пора паниковать

Вот теперь пора паниковать. Мне в руки попало официальное заключение экспертов ОНФ (да, того самого, путинского) о мусоросжигательных заводах (МСЗ), которые собираются строить сначала в Московской области, а потом и по всей России. Если коротко – из-за них мы все довольно быстро посадим здоровье, а сотни тысяч умрут. Многие, кто успеет родить детей, – родят больных. И огромные деньги потребуются, чтобы покрыть вред из-за строительства.

От смертельно опасных выбросов нас собираются защищать активированным углем, а ядовитые остатки сжигания мусора (38% от изначального объема, 260 тысяч тонн ежегодно от каждого МСЗ) планируется возить через всю страну, из Подмосковья в Томск.

Все это произойдет по вине компании «РТ-Инвест» (той самой, которая - Чемезов с самой дорогой квартирой и Ротенберг с «Платоном»). Ее гендиректором и человеком, непосредственно отвечающим за строительство заводов, является некто Андрей Шипелов, человек Чемезова. В своих интервью он открыто рассказывает о планах строительства мусоросжигательных заводов в 500 метрах от жилых домов ( https://www.gazeta.ru/business/2018/06/06/11788471.shtml ), а вот об остальном предпочитает молчать. Что ж, за него скажут эксперты ОНФ – уж Общероссийский народный фронт никто точно не обвинит в предвзятости и работе на оппозицию. Напомню, что сейчас Шипелов собирается построить 4 завода в Подмосковье (один из них – в Свистягине под Воскресенском, вблизи Коломны) и еще один – в Казани.

Эксперты проанализировали проектную документацию типового завода в Подмосковье. Строительство идет в рамках федеральной программы «Чистая страна». «В случае успеха эта модель будет распространена на другие крупные города России», – говорится на сайте правительства: http://government.ru/news/25945/ То есть это коснется каждого, где бы вы ни жили.

А теперь – я буду просто цитировать документ, который мне прислали сами авторы: кандидаты и доктора наук, физики, химики, гидрогеологи. Потому что иным способом придать ему широкую огласку у них не получается, слишком большие деньги замешаны в деле, чтобы хоть к конкретным ученым, хоть к ОНФ кто-то прислушивался. Только в Подмосковье – это минимум 150 миллиардов рублей. Полный текст заключения: https://drive.google.com/file/d/1PrhkyqoOOlzwBPTdQJK1z9XrkHZLr8ip/view?usp=sharing

Под видом мусоросжигательных заводов по всей стране намерены строить теплоэлектростанции (ТЭС), работающие на смеси газа и мусора.

1. КПД такой ТЭС предельно низок и составляет около 20 %. Каждая такая ТЭС будет являться источником выбросов около 1,5 млн. тонн в год углекислого газа. Экологические последствия такого выброса в проекте не рассматриваются. Себестоимость получаемой электроэнергии будет до 7 раз выше, чем на АЭС и до 16 раз выше, чем на обычных газовых ЭС.

Но золотое электричество не самое страшное. Это только цветочки.

2. В проекте, в отличие от широко разрекламированных МСЗ фирмы Hitachi-Zosen Inova, реализующих 5-6 ступенчатые системы очистки (такие якобы собирается строить «РТ-Инвест» – Д.Г.), предлагается дешевая и примитивная трехступенчатая система очистки с упором на активированный уголь, что не обеспечивает необходимую очистку дымовых выбросов. Это и приводит, в соответствии только с расчетными данными, представленными в проекте, к выбросам в воздух набора из 46 вредных веществ класса опасности от 3-го до 1-го в количестве около 2400 тонн в год, в том числе к выбросам около 2 тонн в год веществ 1-го класса опасности, которые являются аналогами боевых отравляющих веществ.

Для сравнения:

- только один предлагаемый в проекте МСЗ будет выбрасывать в воздух диоксинов как все 77 работающие в настоящее время МСЗ США. Напомню, что диоксины армия США распыляла во время вьетнамской войны: это одно из самых страшных боевых отравляющих веществ, известных человечеству.

3. Каждый завод отравит почву на 100 квадратных километров вокруг. Из-за этого:

- Ущерб здоровью населения – в результате врожденных и приобретенных заболеваний, в том числе онкологических, люди будут больше болеть и меньше жить, снизится рождаемость за счет врожденного бесплодия.

- Размер убытков от эксплуатации завода в виде штрафных платежей за длительный период вывода из использования загрязнённых диоксинами земель сельхозназначения, принадлежащих частным и юридическим лицам, а также из-за понижения кадастровой стоимости земель населённых пунктов может достичь триллионов рублей на один проектируемый МСЗ. С учетом планов (правительства РФ. – Д.Г.) по строительству в МО до 15 подобных МСЗ, только убытки могут превышать расходную часть бюджета всей Российской Федерации.

Ну, а кто выживет – тот разорится.

4. Ввод в строй четырех МСЗ в МО должен, по оценке бывшего министра экологии и природопользования Московской области Александра Когана, привести к увеличению тарифа на сбор и вывоз бытовых отходов для жителей региона Москва+МО с сегодняшних 1,5 тыс. до 10-12 тыс. руб./год за тонну с человека. Указанная оценка следует из обязательств правительства МО включать в новые тарифы абсолютно все расходы «РТ-Инвест», хоть как-то связанные с постройкой и эксплуатацией мусоросжигательных заводов, в том числе и проценты по банковским кредитам.

И последнее. Я не нагнетаю, я просто цитирую ученых. А они говорят о враге – самом настоящем враге. И патриотизм сейчас – бороться с этим врагом, потому что иначе мы после своей ранней смерти оставим детям-мутантам навсегда отравленные землю и воду.