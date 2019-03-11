В ГИБДД предложили оснастить автобусы подушками безопасности

ГИБДД предложила оборудовать пассажирские автобусы подушками безопасности и усилить каркас и крепление сидений во избежание тяжких последствий при ДТП. Как сообщил начальник отдела технического надзора Госавтоинспекции Сергей Чипурин, обновленный государственный стандарт, содержащий эти предложения, может вступить в силу в начале 2020 года, передает ТАСС.

«Ремень безопасности это хорошо, но [нужны] подушки безопасности, жесткость каркаса, крепление сидений, выполнение всех тех функций, которые в современных легковых автомобилях позволяют человеку выжить даже в страшных авариях», — сказал Чипурин.

Он отметил, что ГИБДД уже внесла данную инициативу в Росстандарт.

В конце февраля на итоговой коллеги МВД президент России Владимир Путин попросил ведомство принять дополнительные меры в области обеспечения безопасности пассажирских перевозок.