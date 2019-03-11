«Мостотрест» Аркадия Ротенберга может получить контракт на строительство самой дорогой дороги

Проект скоростной трассы вдоль Черноморского побережья Джубга — Сочи к лету может получить доступ к бюджетному финансированию. Ранее Минтранс считал строительство новой четырехполосной трассы длиной 119 км нецелесообразным из-за дороговизны (1,6 трлн руб.) и сложности проекта. Но, как пишут «Ведомости», Росавтодор нашел способ снизить смету до 1 трлн руб., сократив протяженность до 80,5 км. Росавтодор предлагает строить дорогу до Сочи не от Джубги, а от Туапсе. При этом строиться она будет существенно дольше, чем предполагалось ранее, — до 2037 года.

Проект активно обсуждается со строителями, а генподрядчиком планируется сделать «Мостотрест» Аркадия Ротенберга, сказали «Ведомостям» три человека, участвующие в обсуждении проекта. «Пока это намерения, должен быть конкурс», — отметил федеральный чиновник.

Строительство и реконструкция дорог на Северном Кавказе — один из приоритетов «Мостотреста», говорится в его годовом отчете. Компания — крупнейший в стране строитель транспортной инфраструктуры. Именно ей достался проект самого дорогого моста — Крымского. «Мостотрест» уже построил в Сочи дублер Курортного проспекта, совмещенную трассу Адлер — горноклиматический курорт «Альпика-сервис», транспортную развязку «Адлерское кольцо».